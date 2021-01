Barcellona, Koeman rimpiange Suarez? “Ci manca un numero 9…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da una parte Luis Suarez che segna e regala punti preziosi all'Atletico Madrid capolista in Liga. Dall'altra il Barcellona che a stento supera l'Huesca grazie ad una rete di Frenkie De Jong, non certo un bomber. Ecco perché Ronald Koeman, mister blaugrana, pare proprio rimpiangere il ben servito dato all'uruguaiano nello scorso mercato estivo. Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida in campionato, il tecnico olandese non ha nascosto uno dei problemi della sua squadra: l'assenza di un numero 9.Koeman "rimpiange" Suarez?caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/caption"Abbiamo creato tantissime occasioni contro una squadra che difende in maniera molto bassa e ti lascia pochissimi spazi. È ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da una parte Luische segna e regala punti preziosi all'Atletico Madrid capolista in Liga. Dall'altra ilche a stento supera l'Huesca grazie ad una rete di Frenkie De Jong, non certo un bomber. Ecco perché Ronald, mister blaugrana, pare propriore il ben servito dato all'uruguaiano nello scorso mercato estivo. Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida in campionato, il tecnico olandese non ha nascosto uno dei problemi della sua squadra: l'assenza di un9.?caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Abbiamo creato tantissime occasioni contro una squadra che difende in maniera molto bassa e ti lascia pochissimi spazi. È ...

