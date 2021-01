Barça | il candidato presidente Rousaud | «Lo stipendio di Messi è insostenibile»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilalla presidenza del Barcellona, Emili, ha parlato così delloe del futuro di LionelEmilialla presidenza del Barcellona, ha parlato al Daily Mail del futuro e dellodi Lionel. Questo il discorso chefarebbe all’argentino nel caso fosse eletto. «Lo guarderò negli occhi e dirò: “Il tuo, la società non può pagarti. Ma lanceremo un progetto per circondarti di giovani talenti.in estate non voleva lasciare il club per motivi economici. La causa è stata la mancanza di un progetto sportivo. Il mio consigliere Josep Maria Minguella ha parlato con l’agente di Haaland, Mino Raiola, ...