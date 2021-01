Barbara Shelley, è morta la star degli horror Hammer (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'attrice Barbara Shelley, star degli horror targati Hammer, è morta all'età di 88 anni dopo aver contratto il Coronavirus. Barbara Shelley è morta all'età di 88 anni; l'attrice era stata in carriera la star dei film horror targati Hammer ed era apparsa nella serie Doctor Who. La causa del decesso sembra sia legata alle conseguenze del Coronavirus che sembra abbia contratto durante una visita medica di controllo. L'agente di Barbara Shelley, Thomas Bowington, ha dichiarato a Press Association: "Era davvero la protagonista numero uno della Hammer e la regina in technicolor dello studio. Sullo schermo poteva essere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'attricetargati, èall'età di 88 anni dopo aver contratto il Coronavirus.all'età di 88 anni; l'attrice era stata in carriera ladei filmtargatied era apparsa nella serie Doctor Who. La causa del decesso sembra sia legata alle conseguenze del Coronavirus che sembra abbia contratto durante una visita medica di controllo. L'agente di, Thomas Bowington, ha dichiarato a Press Association: "Era davvero la protagonista numero uno dellae la regina in technicolor dello studio. Sullo schermo poteva essere ...

