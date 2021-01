Barbara d’Urso torna in tv il 10 gennaio, ma la [FOTO] al mare fa innamorare i fan… “Ma sei sicura dell’età che hai? Sei bellissima” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Manca meno di una settimana al ritorno di Barbara d’Urso in tv. La conduttrice tornerà domenica 10 con tantissime novità per il nuovo anno e, come sempre, ne è entusiasta. Sappiamo, infatti, che rivedremo d’Urso e il suo caffeuccio dal 10 di gennaio: la conduttrice vivrà una domenica intensissima con Domenica Live e a seguire … L'articolo Barbara d’Urso torna in tv il 10 gennaio, ma la FOTO al mare fa innamorare i fan… “Ma sei sicura dell’età che hai? Sei bellissima” proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 gennaio 2021) Manca meno di una settimana al ritorno diin tv. La conduttrice tornerà domenica 10 con tantissime novità per il nuovo anno e, come sempre, ne è entusiasta. Sappiamo, infatti, che rivedremoe il suo caffeuccio dal 10 di: la conduttrice vivrà una domenica intensissima con Domenica Live e a seguire … L'articoloin tv il 10, ma laalfa“Ma seiche? Sei” proviene da Velvet Gossip.

