Barbara D’Urso | brutte notizie! Non c’è tregua per Carmelita | nemmeno in vacanza | anche lei lo ha saputo poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Non è la prima volta che succede e, di questo passo, non sarà neppure l’ultima.continua ad inanellare una batosta dietro l’altra dai dati d’ascolto tv. Le puntate di Live – Non è la, trasmesse nelle due domeniche natalizie, sono state battute. E fin qui non ci sarebbe da strapparsi i capelli. Il fatto è che a superare la trasmissione disono state niente meno che due repliche. Stiamo parlando di “Quasi Amici” e “Un Natale al Sud”, due commedie di gran successo, nulla da dire. Ma il fatto che siano già stati trasmessi più e più volte deve invitarea fare una seria riflessione sull’appeal del suo Live. La pellicola francese con Omar Sy e François Cluzet è andata in onda per la prima volta nell’ormai lontano 2011 e il 27 dicembre scorso è riuscita a conquistare 3 ...