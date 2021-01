Azzardo: 'Vite in gioco', telefono e sportello aiuto famiglie (Di lunedì 4 gennaio 2021) gioco D'Azzardo PATOLOGICO Il Comune di Chieri con il progetto 'Vite in gioco' si è aggiudicato il concorso di idee promosso dall'AslTO3 (Dipartimento Patologie della dipendenza). Realizzato in ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 4 gennaio 2021)D'PATOLOGICO Il Comune di Chieri con il progetto 'in' si è aggiudicato il concorso di idee promosso dall'AslTO3 (Dipartimento Patologie della dipendenza). Realizzato in ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Azzardo:' Vite in gioco',telefono e sportello aiuto famiglie. Comune di Chieri capofila progetto vincitore concorso… - torinoggi : 'Vite in gioco', un telefono e uno sportello itinerante contro l'azzardo a Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nicheli… - Centotorri : #100torri CHIERI, MONCALIERI, CARMAGNOLA E NICHELINO: AZZARDO. “VITE IN GIOCO”, UN TELEFONO E UNO SPORTELLO ITINERA… - marccardillo : @stebaraz @AndreaVicere @electroweakness In cosa consiste l’azzardo? Quali sono i rischi? Riguardo al politicamen… -