Avvio di 2021 su nuovi record per le Borse, a Piazza Affari bene Fca nel giorno di Stellantis (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'indice Msci All-Country World aggiorna i massimi. bene i titoli del petrolio con il greggio in rialzo in vista del meeting Opec+. A Milano in luce Fiat Chrysler nel giorno delle assemblee chiamate ad approvare la fusione con Peugeot. Debole il dollaro, guadagnano terreno il petrolio e l'oro. Spread a 115 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'indice Msci All-Country World aggiorna i massimi.i titoli del petrolio con il greggio in rialzo in vista del meeting Opec+. A Milano in luce Fiat Chrysler neldelle assemblee chiamate ad approvare la fusione con Peugeot. Debole il dollaro, guadagnano terreno il petrolio e l'oro. Spread a 115 punti

Advertising

tvbusiness24 : #Saldi, oggi l’avvio (vero) in fascia arancione. #Confesercenti: “la spesa è una incognita” - UserQuidam : @giusdb @xh_andrea @VodafoneIT 'Milano 4 gennaio 2021 - ho. Mobile, come dichiarato ufficialmente lo scorso 28 dice… - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, i bandi per i diritti tv: c’è anche il canale di Lega: Serie A diritti Tv 2021 2024 – Attr… - liberstef : 'Il declino del cristianesimo' secondo Galli della Loggia L'editorialista del #Corriere, #GallidellaLoggia, ha dat… - newsfinanza : Piazza Affari e Borse europee verso avvio poco mosso nella prima seduta del 2021 -