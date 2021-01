Avete mai visto la moglie di Sergio Castellitto? Si chiama Margaret ed è un artista. La foto insieme (Di lunedì 4 gennaio 2021) Classe 1961, Margaret Mazzantini nasce a Dublino, in Irlanda, in una famiglia di artisti; il padre era un famoso scrittore, mentre la madre era un pittrice. Gli esordi Quando aveva solo tre anni, tutta la famiglia si trasferisce a Tivoli e Margaret frequenterà le scuole fino ad ottenere il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Prima di diventare una famosa scrittrice, Margaret si cimenta nella carriera di attrice teatrale, ottenendo anche numerosi riconoscimenti. A metà degli anni Novanta inizia ad appassionarsi alla scrittura e nel 1994 debutta con il suo primo libro intitolato Il catino di zinco; tuttavia, la vera e propria fama viene raggiunta nel 2008, con il romanzo Venuto al mondo. La vita privata Oltre ad essere una grandissima scrittrice, Margaret Mazzantini è l’amore ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 4 gennaio 2021) Classe 1961,Mazzantini nasce a Dublino, in Irlanda, in una famiglia di artisti; il padre era un famoso scrittore, mentre la madre era un pittrice. Gli esordi Quando aveva solo tre anni, tutta la famiglia si trasferisce a Tivoli efrequenterà le scuole fino ad ottenere il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Prima di diventare una famosa scrittrice,si cimenta nella carriera di attrice teatrale, ottenendo anche numerosi riconoscimenti. A metà degli anni Novanta inizia ad appassionarsi alla scrittura e nel 1994 debutta con il suo primo libro intitolato Il catino di zinco; tuttavia, la vera e propria fama viene raggiunta nel 2008, con il romanzo Venuto al mondo. La vita privata Oltre ad essere una grandissima scrittrice,Mazzantini è l’amore ...

