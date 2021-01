Augusta | il sindacato CGIL spinge su Muscatello e lavoro | “Il Comune assuma”

(Di lunedì 4 gennaio 2021)– Ildisprona la nuova amministrazione comunale a mantenere gli impegni presi e a pressare anche la regione per evitare il declassamento dell’ospedale. È questo, in estrema sintesi, il contenuto della relazione di fine anno di Lorena Crisci, segretario della Camera del, le cui parole sono state diffuse daNews.it. Le aspettative sulle nuova amministrazione sono alte: si attendono nuove opportunità di, l’accelerazione nella sburocratizzazione delle pratiche per usufruire del super bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie, e il sostegno a tutte quelle persone che hanno perso ile che hanno visto le proprie attività chiudere causa Covid. ...

L’amministrazione comunale metta in campo tutte le azioni necessarie per creare nuove opportunità di lavoro, creando anche uno sportello ad hoc per agevolare ed espletare celermente le pratiche per la ...Nel carcere di Augusta un agente di Polizia Penitenziaria è stato aggredito ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia in un comunicato il ...