Attività Polizia Postale e delle Comunicazioni nel corso del 2020

Leggi su udine20

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dati nazionali edel Compartimento Friuli Venezia-Giulia L’annoè stato caratterizzato da mutamenti profondinostre abitudini di vita. In modo repentino, quasi tutte le nostre(lavoro – scuola – tempo libero – formazione – cultura – relazioni) hanno conosciuto una rimodulazione basata in larga parte sull’utilizzo della rete, con un allargamento della platea degli utenti anche a soggetti normalmente poco adusi alle nuove tecnologie, fattore il quale, se da un lato ha accelerato un processo di modernizzazione certamente già in luce, ha del pari determinato una accresciuta esposizione alle aggressioni della cyber-criminalità. DATI DEL COMPARTIMENTO FVG RELATIVI ALL’ANNOPedopornografia: 4 arrestati 18 denunciatiAdescamento di minorenni: 8 denunciatiDiffamazioni ...