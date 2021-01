Atalanta-Parma | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 gennaio 2021), match valido per la sedicesima giornata di Serie A, è in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15 al Gewiis Stadium di Bergamo Come arrivano le due squadre? I nerazzurri di Gasperini arrivanoa questa sfida conil morale a mille dopo la cinquina rifilata al Sassuolo e intenderanno sfruttare quest’altro turno casalingo per raggranellare punti in ottica quarto posto. Di fronte, però, si troveranno gli emiliani con l’acqua alla gola dopo le tre sconfitte consecutive e una classifica alquanto deficitaria.: leAssenti per infortunio Pasalic e Toloi, e squalificato Romero, Gasparini darà un pò di spazio a chi ha giocato di meno. Nel 3-4-2-1, davanti a Gollini, ci sarà Sutalo in difesa al fianco di Palomino e Djimsiti. A ...