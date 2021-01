Atalanta, Maehle carico: “Amo il gioco offensivo della squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo anche con i tifosi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il suo acquisto è stato ufficializzato in queste ore: Joakim Maehle è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Atalanta. Sul sito del club bergamasco anche la prima intervista rilasciata dal danese che non vede l'ora di mettersi in mostra sotto la guida di Gasperini.Atalanta, le prime parole di Maehlecaption id="attachment 1074823" align="alignnone" width="705" Maehle (youtube Atalanta)/caption"Come descriverei l'Atalanta? L'Atalanta è un team davvero straordinario che sta nelle zone alte della classifica di Serie A. Il gioco offensivo è eccezionale e lo amo davvero molto. Hanno dinamiche di gioco veloce che mi piacciono", ha spiegato Maehle. "Cosa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il suo acquisto è stato ufficializzato in queste ore: Joakimè a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'. Sul sito del club bergamascola prima intervista rilasciata dal danese che non vede l'ora di mettersi in mostra sotto la guida di Gasperini., le prime parole dicaption id="attachment 1074823" align="alignnone" width="705"(youtube)/caption"Come descriverei l'? L'è un team davvero straordinario che sta nelle zone alteclassifica di Serie A. Ilè eccezionale e lo amo davvero molto. Hanno dinamiche diveloce che mi piacciono", ha spiegato. "Cosa ...

