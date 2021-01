Atalanta, le prime parole di Maehle: “Squadra fantastica, spero che i tifosi tornino allo stadio” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il neo acquisto dell’Atalanta Joakim Maehle ha parlato ai canali ufficiali del club della nuova avventura che lo attende. “Non vedo l’ora di iniziare a giocare. L’Atalanta è una Squadra fantastica che esprime un calcio offensivo, credo di aver fatto la scelta giusta – ha spiegato il terzino danese, che al Genk era compagno di Squadra di Malinovskyi – Ruslan mi ha parlato molto bene della città, ma anche dell’ambiente. E’ un mio caro amico e mi fa piacere che abbia detto queste cose dato che lui è una persona molto onesta“. “Conosco la città, specialmente perché se n’è parlato molto durante la pandemia da Covid-19. spero che il pubblico ritorni allo stadio il prima possibile, sono parte integrante di questo sport e in ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il neo acquisto dell’Joakimha parlato ai canali ufficiali del club della nuova avventura che lo attende. “Non vedo l’ora di iniziare a giocare. L’è unache esun calcio offensivo, credo di aver fatto la scelta giusta – ha spiegato il terzino danese, che al Genk era compagno didi Malinovskyi – Ruslan mi ha parlato molto bene della città, ma anche dell’ambiente. E’ un mio caro amico e mi fa piacere che abbia detto queste cose dato che lui è una persona molto onesta“. “Conosco la città, specialmente perché se n’è parlato molto durante la pandemia da Covid-19.che il pubblico ritorniil prima possibile, sono parte integrante di questo sport e in ...

Classe 1997, 24 anni a maggio, è sbarcato a Bergamo, già da qualche giorno agli ordini di Gian Piero Gasperini (rimasto ben impressionato vendendolo nei primi allenamenti) ...

