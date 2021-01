Atalanta-Gomez, continua il braccio di ferro: la richiesta della Dea per lasciar partire il fantasista argentino (Di lunedì 4 gennaio 2021) continua a distanza di settimane il braccio di ferro tra la Dea e Gomez: il suo futuro a Bergamo ha ormai i giorni contati. Leggi su 90min (Di lunedì 4 gennaio 2021)a distanza di settimane ilditra la Dea e: il suo futuro a Bergamo ha ormai i giorni contati.

Advertising

stebellentani : Gasperini irremovibile, non vuole più Gomez. l’Inter offre “il cavallo di ritorno Gagliardini” o Ranocchia che “non… - CalcioPillole : Riecco la vera #Atalanta di Gasperini. Anche senza #Gomez ???????????? - PrimaBergamo : Che Dea è senza Papu? I numeri del gruppo nelle ultime tre gare sono impressionanti: di Fabio Gennari Di partite be… - p_iannarelli : L'#Atalanta non sente la mancanza del #PapuGomez. Si riparte con la cinquina al #Sassuolo - estebanpioli : @GruppoEsperti scambio ilicic mio per mertens suo? (Dell’atalanta ho anche gomez e malinovski) -