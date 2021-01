Atalanta | affollato il carro dei vincenti E dopo il Sassuolo | sotto con il Parma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta affollato

La Gazzetta dello Sport

La speranza sarebbe portare a casa una cifra vicina agli 8 milioni, ma sponda nerazzurra di Milano non ci sono i presupposti per arrivare a tanto. Insomma, in qualche modo Inter e Atalanta cercheranno ...In un ambiente quasi surreale, il mattatore dell’incontro è Josip Ilicic che mette a segno le quattro reti nerazzurre. Dopo il 5-0 subito a Bergamo, l’Atalanta cerca l’impresa a Liverpool (25 novembre ...