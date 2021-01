Assiste da solo il parto del figlio a casa: giovane padre coraggioso (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tempo era poco e il giovane padre non ci ha pensato due volte a far partorire la moglie con solo il suo aiuto. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tempo era poco e ilnon ci ha pensato due volte a farrire la moglie conil suo aiuto. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Assiste da solo il parto del figlio a casa: giovane padre coraggioso

I principali trend per il networking per il 2021

Da poco iniziato il 2021, Juniper Networks ha evidenziato le tendenze per il networking che caratterizzeranno il nuovo anno. Contact tracing: molte aziende hanno spostato al 2021 il rientro del person ...

Servizi sociali, quasi 800 mila euro in voucher alle famiglie in difficoltà nel 2020

I servizi sociali in meno di un anno hanno distribuito 779.412,00 euro in voucher. Nei sei bandi che si sono susseguiti sono stati centinaia i nuclei famigliari assistiti. Solo nell’ultimo bando comun ...

