Ascolti tv domenica 3 gennaio: Chiara Lubich – L’amore vince tutto, Un Natale al sud, Love actually (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ascolti tv domenica 3 gennaio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 3 gennaio 2021? Su Rai 1 è andato in onda il film tv Chiara Lubich – L’amore vince tutto. Su Canale 5 Un Natale al sud. Su Rai 2 il cartone animato Peter Rabbit. Su Italia 1 Guardiani della galassia. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre. Su Rete 4 Love actually – L’amore davvero. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 3 gennaio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 3 gennaio 2021, prima serata ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andato in onda il film tv. Su Canale 5 Unal sud. Su Rai 2 il cartone animato Peter Rabbit. Su Italia 1 Guardiani della galassia. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre. Su Rete 4davvero. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 32021, prima serata ...

robertomeneghe2 : @alda7069 @MEcosocialista @sobchak69 buona domenica Ale e Dan sempre con voi al fianco dei dimenticati perché qualc… - zazoomblog : Domenica in ascolti ospiti e anticipazioni di oggi 3 gennaio - #Domenica #ascolti #ospiti - zazoomblog : Domenica in ascolti ospiti e anticipazioni di oggi 3 gennaio - #Domenica #ascolti #ospiti - twindiano70 : @CucchiRiccardo Ma una bella domenica old style? Solo una all’anno. - tutti domenica alle 15 - solo diretta radio… - granmartello : RT @granmartello: C'è un Archivio con tutti i musicisti di cui abbiamo parlato con Mr #PianPiano e cresce domenica dopo domenica. Troverai… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti Tv di domenica 20 dicembre - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana OROSCOPO 2021 PAOLO FOX, CLASSIFICA DOMENICA IN/ Da Ariete a Pesci, previsioni segni

Oroscopo 2021 di Paolo Fox nella puntata di Domenica In del 3 gennaio: classifica e previsioni in pillole per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Notte di Capodanno, ascolti record per la diretta su Primocanale,

Primocanale.it, tutti i diritti sono riservatiTestata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive SpaP.IVA:029355501 ...

Oroscopo 2021 di Paolo Fox nella puntata di Domenica In del 3 gennaio: classifica e previsioni in pillole per tutti i segni, da Ariete a Pesci.Primocanale.it, tutti i diritti sono riservatiTestata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive SpaP.IVA:029355501 ...