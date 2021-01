Ascolti TV | Domenica 3 gennaio 2021. Chiara Lubich (23%) doppia Un Natale al Sud (11.3%) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiara Lubich, L'Amore vince Tutto - Cristiana Capotondi Nella serata di ieri, Domenica 4 gennaio 2021, su Rai1 Chiara Lubich – L’amore vince Tutto ha conquistato 5.641.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.959.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Peter Rabbit ha catturato l’attenzione di 1.072.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 Guardiani della Galassia ha intrattenuto 1.575.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Ricomincio da RaiTre ha raccolto davanti al video 793.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Love Actually – L’Amore davvero è stato visto da 880.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Tut - Il Destino di un Faraone ha segnato il 3% con 573.000 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 gennaio 2021), L'Amore vince Tutto - Cristiana Capotondi Nella serata di ieri,, su Rai1– L’amore vince Tutto ha conquistato 5.641.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Unal Sud ha raccolto davanti al video 2.959.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Peter Rabbit ha catturato l’attenzione di 1.072.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 Guardiani della Galassia ha intrattenuto 1.575.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Ricomincio da RaiTre ha raccolto davanti al video 793.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Love Actually – L’Amore davvero è stato visto da 880.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Tut - Il Destino di un Faraone ha segnato il 3% con 573.000 ...

