Anziano muore in ospedale e gli rubano telefono e fede nuziale (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Dopo il caso della donna a cui avevano rubato il cellulare Un paziente Anziano di 78 anni è… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Dopo il caso della donna a cui avevano rubato il cellulare Un pazientedi 78 anni è… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

CorriereCitta : Roma: la stufa non funziona bene, anziano non vedente muore avvelenato dal monossido di carbonio - braveheartmmt : RT @CoffinBurier: @braveheartmmt @bonnie379 @verdelombardo1 @longagnani @MZorzy @ValentinaStaff7 Ma non basta a tutti l'esperienza dei fami… - CoffinBurier : @braveheartmmt @bonnie379 @verdelombardo1 @longagnani @MZorzy @ValentinaStaff7 Ma non basta a tutti l'esperienza de… - pagnozzicarmine : Dice un detto africano Un anziano che muore è come una biblioteca che brucia Ciao #gianfrancoMascazzini Che la t… - Valessiabi : RT @FrancescaMinie3: Piove nevica fa freddo La vita nei canili non è facile, ogni giorno un cane anziano muore perché non sopravvive Adott… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano muore Israele, anziano muore dopo somministrazione vaccino anti-Covid askanews Muore una donna di 79 anni Proseguono le vaccinazioni

lucca. Ancora una vittima del Coronavirus in città: si tratta di Ida Pierina Spinetti, di 79 anni, che abitava in via di Ronco a Pontetetto. Complessivamente, secondo il quotidiano bollettino dell’Asl ...

Muore solo in casa. se ne accorge il vicesindaco che lo chiamava per gli auguri di buon anno

In un comune piccolo come Banchette, il vicensindaco fa gli auguri di buon anno di persona o, in tempo di covid, al telefono. Per questo Fiorenzo Bianco si è insospettito quando per l'ennesima volta h ...

lucca. Ancora una vittima del Coronavirus in città: si tratta di Ida Pierina Spinetti, di 79 anni, che abitava in via di Ronco a Pontetetto. Complessivamente, secondo il quotidiano bollettino dell’Asl ...In un comune piccolo come Banchette, il vicensindaco fa gli auguri di buon anno di persona o, in tempo di covid, al telefono. Per questo Fiorenzo Bianco si è insospettito quando per l'ennesima volta h ...