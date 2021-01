Antonella Franco, il medico positivo dopo il vaccino (Di lunedì 4 gennaio 2021) La direttrice del reparto di Malattie Infettive di Siracusa, Antonella Franco, è risultata positiva al Covid-19 dopo la prima dose del vaccino. Ma la dottoressa spiega: “Sono risultata positiva al Covid ma rifarei il vaccino e farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia” ha annunciato in un comunicato dell’Azienda sanitaria provinciale siracusana. “Se non l’avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il vaccino, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi e blocca la progressione del virus, contribuirà a bloccare la replicazione e a contenere gli effetti patogeni. Prima di fare il vaccino avevo eseguito più di un tampone ma il virus molto ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) La direttrice del reparto di Malattie Infettive di Siracusa,, è risultata positiva al Covid-19la prima dose del. Ma la dottoressa spiega: “Sono risultata positiva al Covid ma rifarei ile farò il richiamo che rappresenta l’unica grande opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia” ha annunciato in un comunicato dell’Azienda sanitaria provinciale siracusana. “Se non l’avessi fatto, il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile. Proprio il, che produce una proteina spike che aiuta a formare gli anticorpi e blocca la progressione del virus, contribuirà a bloccare la replicazione e a contenere gli effetti patogeni. Prima di fare ilavevo eseguito più di un tampone ma il virus molto ...

Advertising

QuotidianPost : Antonella Franco, il medico positivo dopo il vaccino - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… - odijec1 : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… - Sabrina24989702 : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… - catesi79 : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… -