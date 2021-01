Anticipazioni Tempesta d’Amore domenica 10 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 4 gennaio 2021)10– Il piano di Karl: Karl si compiace con Ariane per il lavoro svolto al Furstenhof, ma ritiene che sia arrivato il momento di tirare le somme. Per questo motivo le comunica di voler trasformare l’albergo in una clinica privata, invitandola a mostrargli le sue azioni, sottratte a Christoph, ma la donna ha un attimo di esitazione. L'articolo News Programmi Tv.