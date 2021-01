Anticipazioni Quarta Repubblica | stasera in tv Matteo Renzi | orario | canale | temi e tutti gli ospiti di lunedì 4 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021)andrà in onda2021, in prima serata su Rete 4. Ecco cosa vedremo nel corso della puntata di oggi condotta come sempre da Nicola Porro.2021 Il leader di Italia Vivasarà ospite in diretta aquesta sera. Insieme al conduttore, Nicola Porro, commenteranno le ore decisive della sfida con il premier Giuseppe Conte e il futuro del Governo. Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato – con servizi, cifre e confronti in studio con un reportage da ...