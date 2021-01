Anticipazioni DayDreamer puntata del 7 gennaio 2021 | la drastica presa di posizione di Sanem

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelladi giovedì 7della soap opera di successovedremoprendere una decisione: licenziarsi una volta e per tutte per cercare di allontanarsi defintivamente da Can. I due erano quasi riusciti a trovare un punto di contatto, ma l’ennesima incomprensione ha contribuito ad una graduale distacco.non riesce più a sostenere le delusioni derivanti dal suo rapporto con Can. Per questa ragione pensa di poter risolvere i suoi tormenti mettendo fine alla sua esperienza lavorativa nell’azienda del suo amato. Così annuncerà ai suoi colleghi l’intenzione di voler uscire di scena, pur consapevole del dissenso di Can. In ogni casoprenderà questa decisione innescando una dura reazione da parte del suo amato ...