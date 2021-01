Anno nuovo sbarchi vecchi: Open Arms pronta a scaricare 265 migranti a Porto Empedocle (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anno nuovo, sbarchi vecchi: è infatti’ in viaggio verso Porto Empedocle la nave Open Arms con a bordo 265 persone soccorse nei giorni scorsi in mare dalla Ong spagnola. In un primo sbarco sono state tratte in salvo 169 persone e in un secondo altre 96. “Il tempo è peggiorato, piove e fa freddo. Dopo il rifiuto di Malta, l’Italia assegna Porto Empedocle come Porto di sbarco. Siamo felici per le persone a bord. Un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva”, scrive Open Arms su Twitter. Open Arms ha raccolto migranti in mare in due operazioni Nella mattinata di ieri, dopo essere stata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021): è infatti’ in viaggio versola navecon a bordo 265 persone soccorse nei giorni scorsi in mare dalla Ong spagnola. In un primo sbarco sono state tratte in salvo 169 persone e in un secondo altre 96. “Il tempo è peggiorato, piove e fa freddo. Dopo il rifiuto di Malta, l’Italia assegnacomedi sbarco. Siamo felici per le persone a bord. Un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva”, scrivesu Twitter.ha raccoltoin mare in due operazioni Nella mattinata di ieri, dopo essere stata ...

