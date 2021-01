Andrea Zenga ha ‘lavorato’ con Maria De Filippi? La confessione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Andrea Zenga è uno dei nuovi concorrenti del ‘GF Vip‘, ma prima del reality e di ‘Temptation Island‘ dove lo abbiamo visto? La confessione Andrea Zenga, Fonte foto: Instagram (@ AndreaZenga93)Amatissimo sui social, molto seguito in televisione ed in questo periodo soprattutto all’interno del ‘Grande Fratello Vip‘ dove partecipa da concorrente, Andrea Zenga non smette di sorprendere, ma ricordate dove lo abbiamo visto prima di ‘Temptation Island‘? Come in moltissimi sicuramente già sapranno, il noto concorrente del ‘GF Vip‘ è nato a Milano il 16 settembre del 1993 ed è il figlio del famassimo ex portiere dell’Inter Walter Zenga, mente sua mamma si chiama Roberta Termali. I genitori di ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021)è uno dei nuovi concorrenti del ‘GF Vip‘, ma prima del reality e di ‘Temptation Island‘ dove lo abbiamo visto? La, Fonte foto: Instagram (@93)Amatissimo sui social, molto seguito in televisione ed in questo periodo soprattutto all’interno del ‘Grande Fratello Vip‘ dove partecipa da concorrente,non smette di sorprendere, ma ricordate dove lo abbiamo visto prima di ‘Temptation Island‘? Come in moltissimi sicuramente già sapranno, il noto concorrente del ‘GF Vip‘ è nato a Milano il 16 settembre del 1993 ed è il figlio del famassimo ex portiere dell’Inter Walter, mente sua mamma si chiama Roberta Termali. I genitori di ...

Advertising

mispezzo : RT @GIuletta_21: Regia ' Andrea e Dayane in confessionale' Zenga ' quale Andrea?' Regia ' IL DJ'??? AIUTOOOO #tzvip - giorgia_ava : RT @GIuletta_21: Regia ' Andrea e Dayane in confessionale' Zenga ' quale Andrea?' Regia ' IL DJ'??? AIUTOOOO #tzvip - caffeebrioche : Classifica pre-puntata #gfvip : ?? Tommaso ?? Stefania ?? Giulia ?? Pierpaolo ?? Andrea Zelletta ?? Giacomo ?? Mario ?? MTR… - forgiveyou10 : RT @nevrsland: Andrea Zenga e Dayane Mello un Seth Cohen e una Summer Roberts che non ce l’hanno fatta - equalityloading : @piscesqweenb + amicizia con Giacomo che è molto cute. Carlotta, Andrea Zenga, Samantha e Cecilia sono i veri comodini -