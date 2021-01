Andrea Zelletta: chi è, età, vita privata, Instagram, fidanzata, curiosità, Grande Fratello Vip (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 4 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Andrea Zelletta. Conosciamolo meglio… Andrea Zelletta: chi è, anni e vita privata Andrea Zelletta è nato a Taranto nel 1993, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronista Andrea è alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Successivamente decide di abbandonare il pallone per dedicarsi ad un nuovo lavoro nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 4 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione esul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, anni eè nato a Taranto nel 1993, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronistaè alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Successivamente decide di abbandonare il pallone per dedicarsi ad un nuovo lavoro nel ...

