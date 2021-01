Ancora che fate i titoli sui «240 israeliani positivi dopo il vaccino»? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Forse ne usciremo sconfitti da questa battaglia sulla corretta informazione a partire dai titoli, ma riteniamo che questo sia un terreno da combattimento da cui non tirarci fuori. Nelle ultime settimane, in particolar modo da quando è partita la campagna vaccinale contro il Covid-19 a livello mondiale, ci siamo più volte imbattuti in quotidiani (italiani e stranieri) che fanno scelte titolistiche ammiccanti, in cui si tenta di fare clickbait su quelle che – in realtà, viste le verità scientifiche che sono note a molti – sono non-notizie. L’ultimo caso, il più recente, è quello dei 240 israeliani positivi dopo il vaccino. LEGGI ANCHE > Prosegue la mattanza dei quotidiani sulle non-notizie di chi risulta positivo dopo il vaccino La notizia era stata ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Forse ne usciremo sconfitti da questa battaglia sulla corretta informazione a partire dai, ma riteniamo che questo sia un terreno da combattimento da cui non tirarci fuori. Nelle ultime settimane, in particolar modo da quando è partita la campagna vaccinale contro il Covid-19 a livello mondiale, ci siamo più volte imbattuti in quotidiani (italiani e stranieri) che fanno sceltestiche ammiccanti, in cui si tenta di fare clickbait su quelle che – in realtà, viste le verità scientifiche che sono note a molti – sono non-notizie. L’ultimo caso, il più recente, è quello dei 240il. LEGGI ANCHE > Prosegue la mattanza dei quotidiani sulle non-notizie di chi risulta positivoilLa notizia era stata ...

Advertising

pisto_gol : ?? Riflessioni sul caso-Inter - ferrazza : Domenico Arcuri ha detto oggi che non è stato ancora deciso quanti e dove saranno i centri vaccinali. Commissario,… - borghi_claudio : Mi pare giusto. Dopo aver appurato che più chiudi più si alzano i contagi mi pare il caso di chiudere ancora un po'… - returnofthema13 : RT @alanfriedmanit: Una lettera senza precedenti: tutti e 10 gli ex segretari alla difesa degli Usa ancora in vita, Dems e Reps, hanno chie… - vincycernic95 : Cioè un overparty a Dayane per aver detto che se Cicciolino interviene ancora lo ammazzerebbe mi piscio aiuto #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora che Cronaca meteo diretta: ANCORA NELLA MORSA del MALTEMPO, con TEMPORALI, GRANDINE e NEVE 3bmeteo Saldi: al via una stagione che si annuncia disastrosa. Le vendite segnano un calo del -18%,...Consigli per l'acquisto

(AGR) Quel che è certo è che, un po’ a causa delle restrizioni che hanno tenuto e terranno chiusi i negozi nei prossimi giorni, ma [...] ...

Windows 7 ha ancora più di 100 milioni di utenti attivi

Quando Windows 7 è stato “abbandonato” da Microsoft era ancora utilizzato attivamente da oltre un quarto degli utenti Windows totali, una percentuale che si è fortunatamente ristretta durante il 2020.

(AGR) Quel che è certo è che, un po’ a causa delle restrizioni che hanno tenuto e terranno chiusi i negozi nei prossimi giorni, ma [...] ...Quando Windows 7 è stato “abbandonato” da Microsoft era ancora utilizzato attivamente da oltre un quarto degli utenti Windows totali, una percentuale che si è fortunatamente ristretta durante il 2020.