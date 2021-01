Anche Grease sulla graticola buonista: “Film omofobo, sessista e incita allo stupro” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Era solo questione di tempo, Anche il leggendario musical Grease è finito sulla graticola dei talebani del politicamente corretto: secondo gli ultras della cancel culture sarebbe sessista, omofobo e inciterebbe addirittura allo stupro. E’ destino che, uno dopo l’altro, tutti i Film che in qualche modo rappresentano il bagaglio culturale delle generazioni antecedenti ai nati negli anni ’90 passino sotto le forche caudine del pensiero revisionista di millenial e successivi, vittime spesso inconsapevoli del lavaggio del cervello globalista. La lista dei Film messi all’indice perché sessisti, omofobi e razzisti è ormai infinita. Gli strali politicamente corretti si sono abbattuti su Grease ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Era solo questione di tempo,il leggendario musicalè finitodei talebani del politicamente corretto: secondo gli ultras della cancel culture sarebbee inciterebbe addirittura. E’ destino che, uno dopo l’altro, tutti iche in qualche modo rappresentano il bagaglio culturale delle generazioni antecedenti ai nati negli anni ’90 passino sotto le forche caudine del pensiero revisionista di millenial e successivi, vittime spesso inconsapevoli del lavaggio del cervello globalista. La lista deimessi all’indice perché sessisti, omofobi e razzisti è ormai infinita. Gli strali politicamente corretti si sono abbattuti su...

