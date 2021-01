Ancelotti | “Khedira all’Everton? Siamo ok così Tifosi allo stadio cambiano le cose Su Eriksen e Zaniolo…”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Carlo, allenatore dell'Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1. Il mister di Reggiolo ha spaziato su diversi temi legati all'attualità del calcio. Dalla Premier League alla Serie A.Parlacaption id="attachment 1030123" align="alignnone" width="721"(getty images)/caption"Al Milan stanno facendo davvero bene. Uno su tutti, devo dire, Paolo Maldini sta facendo davvero bene nonostante non abbia la forza degli altri club. La partita di mercoledì contro la Juve però non sarà decisiva", ha commentato. E ancora sulla Serie A: "Inter candidatascudetto senza coppe? Lo era anche prima con le coppe. L'Inter è sempre candidata.? Un ottimo giocatore con ottima qualità ma bisogna capire a livello personale ...

