America’s Cup 2021 | la velocità delle barche ed il confronto con quelle del 2000 Dei missili sull’acqua

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista della 36ma Coppa America di vela, in programma a partire dal 15 gennaio nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Il golfo di Hauraki torna ad ospitare il trofeo sportivo più antico al mondo per la terza volta nella storia, dopo le edizioni dele del 2003. In chiave Italia i fari saranno puntati su Luna Rossa Prada Pirelli, pronta a dare battaglia sin dalla Prada Cup (dal 15 gennaio al 22 febbraio) per provare a sfidare i detentori di Emirates Team New Zealand nel Match diCup (dal 6 marzo). Leprotagoniste di questa Coppa America sono degli AC75 iper-tecnologici che consentono ai team di raggiungeredavvero impressionanti rispetto al passato, perciò si profila una manifestazione estremamente spettacolare ed appassionante. Si gareggia su monoscafi ...