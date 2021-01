America Latina 2021 | l’anno elettorale in pillole

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il continenteno è una delle regioni più colpite al mondo dal Covid, come confermano i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Come effetto della pandemia, la regione (escludendo il particolare caso del Venezuela) ha sofferto una decrescita economica del 7,9%. La pandemia, e la gestione della crisi sanitaria, hanno avuto un fortissimo impatto nello scenario politico globale e nel funzionamento delle istituzioni democratiche. Secondo il think tank Wilson Center almeno 73 Paesi e territorio hanno deciso di rimandare le elezioni nazionali e regionali a causa del Covid. Tuttavia, 86 località e Stati, tra cui Stati Uniti, Cile, Repubblica Dominicana e Uruguay, sono andati a votare, come era previsto, adottando diverse misure di sicurezza sanitarie. Ilè un anno ricco dal punto di vistaper ...