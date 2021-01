“Amen e Awoman”. L’imbarazzante preghiera “inclusiva” del deputato dem Usa (Video) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – «Amen and Awoman» al posto di un semplice «Amen», un gioco di parole usato per essere più inclusivo e non dimenticare le donne. Così il pastore protestante afroamericano Emanuel Cleaver, deputato dem eletto alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Missouri, ha concluso la propria «preghiera», recitata in apertura dei lavori del 117esimo Congresso degli Stati Uniti. Amen e Awoman: così sia Peccato che «Amen» significhi «così sia» e non fa riferimento ad alcun soggetto maschile da femminilizzare, seguendo i dettami della dittatura di pensiero progressista. Cleaver, che è un pastore, di questo particolare dovrebbe essere al corrente. Probabile che lo sappia, quindi, e che non gliene freghi nulla, e che la forzatura pubblica, avvenuta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – «and» al posto di un semplice «», un gioco di parole usato per essere più inclusivo e non dimenticare le donne. Così il pastore protestante afroamericano Emanuel Cleaver,dem eletto alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Missouri, ha concluso la propria «», recitata in apertura dei lavori del 117esimo Congresso degli Stati Uniti.: così sia Peccato che «» significhi «così sia» e non fa riferimento ad alcun soggetto maschile da femminilizzare, seguendo i dettami della dittatura di pensiero progressista. Cleaver, che è un pastore, di questo particolare dovrebbe essere al corrente. Probabile che lo sappia, quindi, e che non gliene freghi nulla, e che la forzatura pubblica, avvenuta ...

