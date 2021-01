Altobelli consiglia Zaniolo | «Prenda solo il meglio di Roma»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro, ex attaccante di Juventus e Inter, ha parlato della vicenda relativa a Nicolò: ecco le sue parole sull’accaduto Alessandro, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato delle ultime notizie su Nicolò. «Ha giocato anche nella mia Inter, mi piace. Potrebbe diventare tra i più forti in Italia e conquistare anche l’Europeo con Mancini. Secondo me deve anche limitarsi, perchéè una città che offre tutto e in tutti i sensi: provi a prendereilche gli offre il calcio. Lo faccia per tutti i suoi tifosi». Leggi su Calcionews24.com