Alluvione 2015 | riaperto il ponte Ufita al traffico veicolare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiApice (Bn) – La Provincia ha riconsegnato alle ore 12.00 ai cittadini di Apice, Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte ilsulla strada provinciale 34. A 5 anni e tre mesi dal terribileche spazzò via, tra l’altro, anche le rive dell’insieme alche le scavalcava in prossimità della frazione Iscalonga di Apice è stata ultimata la ricostruzione dele così è statoalcon la benedizione dell’Arcivescovo Metropolita mons. Felice Accrocca l’importante infrastruttura sul corso d’acqua che oggi scorreva impetuoso a causa delle intense piogge delle ultime ore. Finito l’incubo per gli abitanti della frazione di Iscalonga di Apice, nei pressi della Stazione ...