Allerta meteo “gialla”. Dalle 9 di domani previsti temporali, venti forti e possibili mareggiate (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo con criticità idrogeologica di livello “giallo”, valevole sull’intero territorio regionale a partire Dalle 9 di domani mattina, martedì 5 gennaio, e fino alle 9 di mercoledì 6 gennaio. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro meteo evidenzia anche venti temporaneamente forti, con possibili raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello “giallo”, valevole sull’intero territorio regionale a partire9 dimattina, martedì 5 gennaio, e fino alle 9 di mercoledì 6 gennaio. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadroevidenzia anchetemporaneamente, conraffiche nei. Mare localmente agitato, conlungo le coste esposte. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni...

Advertising

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, #3gennaio, in dieci regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - RegLiguria : [4/1-00.00] #AllertaMeteoLIG ? ??Entra in vigore l'allerta meteo GIALLA per NEVE sulla zona D (Valli savonesi e St… - DPCgov : ??? Temporali e venti di burrasca al sud domani, sabato #2gennaio #protezionecivile Leggi l'avviso meteo ??… - ildenaro_it : La #Protezione #civile della @Reg_Campania raccomanda alle #autorità #competenti di porre in essere tutte le… - genovatoday : Meteo: allerta neve prolungata nelle valli dell'entroterra -