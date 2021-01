Allarme Covid in Gran Bretagna: nuovo picco giornaliero, 58.784 contagi (Di lunedì 4 gennaio 2021) nuovo picco di contagi giornaliero in Gran Bretagna. Su quasi 430.000 tamponi sono stati diagnosticati 58.784 casi di contagio da Covid. Trattasi di un record in territorio britannico, un dato che conferma la necessità di intervenire con nuove restrizioni come confermato dal premier Boris Johnson. Al vaglio nuove misure per un lockdown nazionale o semi-lockdown destinato ad essere annunciato stasera a fronte della nuova accelerata dei casi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021)diin. Su quasi 430.000 tamponi sono stati diagnosticati 58.784 casi dio da. Trattasi di un record in territorio britannico, un dato che conferma la necessità di intervenire con nuove restrizioni come confermato dal premier Boris Johnson. Al vaglio nuove misure per un lockdown nazionale o semi-lockdown destinato ad essere annunciato stasera a fronte della nuova accelerata dei casi. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Covid Cina, tracce di coronavirus su ricambi auto la Repubblica Conto in rosso? In vigore le nuove norme, la banca può bloccare mutui e bollette

Il 1° gennaio sono scattate le norme europee sugli scoperti. Ma la segnalazione alla Centrale rischi «non è obbligatoria». I clienti hanno 90 giorni per rientrare dei debiti e delle situazioni di risc ...

Covid-19, l’epidemiologo López Acuña: "Terza ondata sarà 10 volte più potente delle altre"

Lo ha detto Daniel López Acuña, ex dirigente dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Per lui la vaccinazione dovrà essere "come una guerra" e non bisognerebbe farsi illusioni per il 2021, in quanto ...

