Alla prova dello sportello le nuove regole di default | Unimpresa | banche e clientela penalizzate

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Stop ai conti correnti in rosso in banca. Oggi è infatti il primo giorno di applicazione effettiva delleeuropee sulla gestione deidelle imprese, sulle sofferenze e sugli sconfinamenti. Sparisce, di fatto, anche la flessibilità in mano ai direttori di filiale che non potranno più gestire i piccoli problemi di liquidità sia delle famiglie sia delle aziende. E stop alle compensazioni tra linee di credito e durata delraddoppiato, per la, da tre a sei mesi. “Tutto questo con danni enormi soprattutto per le piccole e medie imprese, per le quali la gestione morbida dei rapporti con leè spesso essenziale”, segnala il centro studi diin relazione alle norme dell’Autorità bancaria europea, in vigore ...