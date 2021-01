Alexi Laiho, morto il cantante metal: aveva 41 anni – FOTO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Addio ad Alexi Laiho, il cui nome era molto conosciuto nell’ambiente della musica metal. L’artista è venuto a mancare a fine 2020. Addio al cantante Alexi Laiho, morto a soli 41 anni. La notizia del decesso arriva dal team che cura gli interessi dei Bodom After Midnight, l’ultima rockband in cui lui ha militato e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Addio ad, il cui nome era molto conosciuto nell’ambiente della musica. L’artista è venuto a mancare a fine 2020. Addio ala soli 41. La notizia del decesso arriva dal team che cura gli interessi dei Bodom After Midnight, l’ultima rockband in cui lui ha militato e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

