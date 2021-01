Alex Sandro positivo al Covid, Juventus: "A contatto con tutti", Pirlo rovinato per i prossimi big match? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando mancano appena due giorni al big match con il Milan, Andrea Pirlo ha ricevuto una brutta notizia. Alex Sandro è risultato positivo al coronavirus e ovviamente non potrà essere della partita: il brasiliano aveva sviluppato lievi sintomi, poi è arrivata la conferma del tampone e il conseguente isolamento. Al suo posto contro i rossoneri potrebbe giocare uno tra Danilo e Fabrotta: quella di Sandro sarà però un'assenza pesante, alla luce dell'importanza del match che per la Juventus è fondamentale per rifarsi sotto nella corsa scudetto. In caso contrario il Milan potrebbe scappar via a braccetto col Milan, anche se mancano ancora tante partite alla conclusione. Tra l'altro il brasiliano ha giocato quasi tutta la partita contro l'Udinese ed è quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando mancano appena due giorni al bigcon il Milan, Andreaha ricevuto una brutta notizia.è risultatoal coronavirus e ovviamente non potrà essere della partita: il brasiliano aveva sviluppato lievi sintomi, poi è arrivata la conferma del tampone e il conseguente isolamento. Al suo posto contro i rossoneri potrebbe giocare uno tra Danilo e Fabrotta: quella disarà però un'assenza pesante, alla luce dell'importanza delche per laè fondamentale per rifarsi sotto nella corsa scudetto. In caso contrario il Milan potrebbe scappar via a braccetto col Milan, anche se mancano ancora tante partite alla conclusione. Tra l'altro il brasiliano ha giocato quasi tutta la partita contro l'Udinese ed è quindi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Alex Sandro positivo al Covid-19 Il giocatore è già stato posto in isolamento #SkySport #SerieA… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Alex Sandro positivo al Covid-19 ?? - forumJuventus : Juve, Alex Sandro positivo al covid: Il brasiliano che aveva accusato lievi sintomi e si trova già in isolamento ??… - dotrss : RT @salpaladino: Ci sono squadre che con 10 positivi hanno comunque giocato... la Juventus può andare a San Siro anche senza Alex Sandro (s… - elisabroggi : Ah ma quindi ora visto che Alex Sandro è positivo possiamo anche decidere di non giocare a San Siro mercoledì e rim… -