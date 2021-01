Alex Sandro positivo al Covid-19 Juventus lo perde per il Milan | al suo posto Danilo

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Alex Sandro positivo al Covid-19 ?? - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Alex Sandro positivo al Covid-19 Il giocatore è già stato posto in isolamento #SkySport #SerieA… - Gazzetta_it : #Juventus: Alex Sandro positivo al #Covid, sintomi lievi. Il difensore brasiliano è già in isolamento - loSturacessiRN : @MiVisda @SkySport Però... Alex Sandro... il grande Alex Sandro... il grande e irreprensibile Alex Sandro! Mammamia… - calciodangolo_ : ??La #Juventus perde pezzi: #AlexSandro positivo al #coronavirus. Quali partite salterà??? -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Sandro

TORINO (ITALPRESS) – “A seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, dal quale è emersa la sua positività al Covid-19. Il calciatore è già ...La Juventus ha annunciato sul suo sito ufficiale che Alex Sandro è risultato positivo al Coronavirus all'ultimo giro di tamponi. Il terzino brasiliano, che chiaramente non scenderà in campo mercoledì ...