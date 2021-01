Al via la vaccinazione in India per 300 milioni di persone (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Sedute in fila, ciascuna al suo posto, dove indicato dal gesso bianco sull’asfalto: alle porte di Calcutta, come in decine di altre città dell’India, le vaccinazioni contro il Covid-19 sono cominciate anche con l’uso di un farmaco messo a punto nei laboratori nazionali. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Sedute in fila, ciascuna al suo posto, dove indicato dal gesso bianco sull’asfalto: alle porte di Calcutta, come in decine di altre città dell’India, le vaccinazioni contro il Covid-19 sono cominciate anche con l’uso di un farmaco messo a punto nei laboratori nazionali.

Con oltre dieci milioni di casi, l'India è il secondo paese al mondo più colpito dal Covid, dopo gli Stati Uniti. Coi numeri della pandemia ancora in crescita, i sindacati di settore chiedono al gover ...

Vaccino AstraZeneca, prime dosi somministrate in Gb

E' un uomo di 82 anni, Brian Pinker, a ricevere la prima dose del vaccino Astrazeneca-Oxford contro il coronavirus. Nel Regno Unito è iniziata oggi la somministrazione del farmaco, che si aggiunge qui ...

