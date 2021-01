Aitor Gandiaga, morto a 23 anni promessa dell'Athletic Bilbao (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il calcio spagnolo è in lutto. A 23 anni si è spento Aitor Gandiaga , giocatore di proprietà dell' Athletic Bilbao e in prestito in questa stagione al Gernika , squadra di Tercera Division. Il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il calcio spagnolo è in lutto. A 23si è spento, giocatore di proprietàe in prestito in questa stagione al Gernika , squadra di Tercera Division. Il ...

