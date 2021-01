Agroalimentare made in Italy, è allarme: “Stiamo svendendo le nostre eccellenze” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Le continue, spesso erratiche, misure di confinamento hanno assestato un durissimo colpo all’agrolimentare made in Italy. Al quale non sono bastate le festività, nelle quali comunque il 91% delle famiglie (dato in crescita rispetto agli anni passati) ha scelto di acquistare prodotti del territorio. Cotechini, zamponi e lenticchie della tradizione non hanno insomma – né potevano – invertito una crisi dovuta alla chiusura dei ristoranti. Con il risultato di una perdita secca di oltre 30 miliardi. Sono 43 quelli in meno in termini di acquisti all’ingrosso dei nostri prodotti di punta, solo in minima parte compensati da all’incirca 13 miliardi di maggiori vendite al dettaglio. Sono numeri drammatici quelli presentati da Coldiretti/Filiera Italia, l’alleanza a tutela delle eccellenza dell’Agroalimentare italiano. Meno 50% di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen – Le continue, spesso erratiche, misure di confinamento hanno assestato un durissimo colpo all’agrolimentarein. Al quale non sono bastate le festività, nelle quali comunque il 91% delle famiglie (dato in crescita rispetto agli anni passati) ha scelto di acquistare prodotti del territorio. Cotechini, zamponi e lenticchie della tradizione non hanno insomma – né potevano – invertito una crisi dovuta alla chiusura dei ristoranti. Con il risultato di una perdita secca di oltre 30 miliardi. Sono 43 quelli in meno in termini di acquisti all’ingrosso dei nostri prodotti di punta, solo in minima parte compensati da all’incirca 13 miliardi di maggiori vendite al dettaglio. Sono numeri drammatici quelli presentati da Coldiretti/Filiera Italia, l’alleanza a tutela delle eccellenza dell’italiano. Meno 50% di ...

