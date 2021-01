Agricoltura | pesticidi killer della biodiversità

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 4 gennaio 2021)in: per il WWF è ancora più urgente l’approvazione del nuovo Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari All’ultimo convegno ISPRA dedicato alla “sperimentazione dell’efficacia delle misure del PAN per la tutela” sono stati presentati dati che confermano, senza dubbi, le responsabilità dell’convenzionale intensiva, dipendente… L'articolo Corriere Nazionale.