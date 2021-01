Aggredito da ex dipendente per non aver accettato la richiesta su Fb

Leggi su chenews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)da un ex, il titolare di una ditta aveva solo ignorato ladi amicizia su Facebook. I fatti ci arrivano dal North Dakota, per tramite del New York Time. Occhio ai social, potrebbero costarvi caro. La storia eccezionale arriva dagli states, dove un 29enne americano è accusato die minacciato di morte e tentato di aggredire il suo ex capo poiché quest’ultimo non gli avrebbe“l’amicizia su Facebook”. E’ il North Dakota la location di questa storia, simpatica quanto pericolosa. In base alle ricostruzioni della polizia e della stampa locale, Caleb Burczyk sarebbe passato alle minacce e alle violenze dopo che il proprio ex capo, non identificato dalle carte processuali, non aveva risposto per due giorni alladel primo ...