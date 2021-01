Adriano Celentano e Claudia Mori faranno il vaccino contro il Coronavirus: “Rinchiusi in casa da un anno” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adriano Celentano e Claudia Mori faranno il vaccino contro il Coronavirus, lo comunicano in diretta su Rai1 nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in scena ieri, domenica 3 gennaio 2021. La prima domenica del 2021 in casa Rai è con Mara Venier che accoglie in studio l’attrice Giovanna Ralli ai suoi 86 anni di età e ricevi una telefonata inaspettata da parte di Adriano Celentano. In collegamento da casa, dove è chiuso ormai da un anno in compagnia di sua moglie, Claudia Mori, Celentano ha voluto fare gli auguri a Giovanna Ralli e ha detto la sua sul vaccino anti Covid-19, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)ilil, lo comunicano in diretta su Rai1 nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in scena ieri, domenica 3 gennaio 2021. La prima domenica del 2021 inRai è con Mara Venier che accoglie in studio l’attrice Giovanna Ralli ai suoi 86 anni di età e ricevi una telefonata inaspettata da parte di. In collegamento da, dove è chiuso ormai da unin compagnia di sua moglie,ha voluto fare gli auguri a Giovanna Ralli e ha detto la sua sulanti Covid-19, ...

