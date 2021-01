Acli Benevento | il 9 gennaio si eleggerà il nuovo presidente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il giorno 9, presso la struttura museale della provincia, il MUSA, a contrada Piano Cappelle, si svolgerà il XVI congresso dell’unione sportivadi. L’assise provinciale è chiamata ad eleggere la nuova compagine che guiderà l’ente per il prossimo quadriennio olimpico. Al momento l’unico ad aver presentato candidatura è Alessandro Pepe,uscente, ma come prevede il regolamento può essere presentata candidatura anche in congresso. Ricco il parterre di ospiti, il mondo politico al gran completo ha già dato adesione, come pure i vertici ecclesiali e delle forze armate, segno di una vicinanza all’ente e un rispetto per questo movimento distintosi anche per altre tematiche al di fuori dello sport. Motivo di ulteriore orgoglio per la ...