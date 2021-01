A spasso di giorno e in piena notte senza giustificato motivo: altre multe Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) SENIGALLIA - Disposizioni ancora non rispettate e altre multe Covid dei carabinieri a Senigallia. Una di queste alle 4 di notte, ad un senigalliese che circolava senza giustificato motivo. Due invece ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) SENIGALLIA - Disposizioni ancora non rispettate edei carabinieri a Senigallia. Una di queste alle 4 di, ad un senigalliese che circolava. Due invece ...

Advertising

12312sergio : Beh, fatelo analizzare dall'attenta lente di chi in Europa si occupa di Pari Opportunità di giorno e di notte si fa… - centone64 : RT @L_Apostata: Poi un giorno, qualcuno mi spiegherà perché chef, porchettari, pizzaioli, baristi, e negozi di qualunque stronzata che incr… - L_Apostata : Poi un giorno, qualcuno mi spiegherà perché chef, porchettari, pizzaioli, baristi, e negozi di qualunque stronzata… - Mattia_Lz : @GoodbyePopulism @StefanoCalda @disinformatico Vi fate portare a spasso da chi è in malafede. Ma a voi sta bene per… - NoleRulez7 : @X12RED @SocialmenteDiv1 Non è un dramma.. Per 1 giorno si fa.. Se son di più pazienza. Fra l altro dove vado la m… -

Ultime Notizie dalla rete : spasso giorno A spasso di giorno e in piena notte senza giustificato motivo: altre multe Covid Corriere Adriatico A spasso di giorno e in piena notte senza giustificato motivo: altre multe Covid

SENIGALLIA - Disposizioni ancora non rispettate e altre multe Covid dei carabinieri a Senigallia. Una di queste alle 4 di notte, ad un senigalliese che circolava senza giustificato motivo.

Cani morti folgorati in Lombardia: 5 casi in pochi giorni, causa neve e scossa killer dai tombini

Cinque cani morti folgorati in Lombardia mentre erano a spasso con i loro padroni, tutti decessi avvenuti nel giro di pochi giorni. Cani uccisi da una scarica di elettricità, partita dal suolo innevat ...

SENIGALLIA - Disposizioni ancora non rispettate e altre multe Covid dei carabinieri a Senigallia. Una di queste alle 4 di notte, ad un senigalliese che circolava senza giustificato motivo.Cinque cani morti folgorati in Lombardia mentre erano a spasso con i loro padroni, tutti decessi avvenuti nel giro di pochi giorni. Cani uccisi da una scarica di elettricità, partita dal suolo innevat ...