A dicembre 26.629 sanzionati e 386 positivi denunciati per aver violato la quarantena. Oltre 2,8 milioni di controlli anti-Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) “L’analisi dei dati rilevati nel report di dicembre conferma il trend in crescita del numero di controlli, che sono stati complessivamente 2.840.367”. E’ quanto riferisce il Viminale rendendo noti i dati dei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid compiuti in Italia dalle forze di polizia nel mese di dicembre. Le persone controllate, riferisce ancora il ministero guidato da Luciana Lamorgese, “sono state 2.404.970 (+3,9% rispetto al mese di novembre), di queste 26.629 sono state sanzionate e 386 denunciate per aver violato la quarantena”. Sono state, inOltre, effettuate 435.397 verifiche agli esercizi commerciali (+3% rispetto al mese di novembre) che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) “L’analisi dei dati rilevati nel report diconferma il trend in crescita del numero di, che sono stati complessivamente 2.840.367”. E’ quanto riferisce il Viminale rendendo noti i dati deiper il rispetto delle misurecompiuti in Italia dalle forze di polizia nel mese di. Le persone controllate, riferisce ancora il ministero guidato da Luciana Lamorgese, “sono state 2.404.970 (+3,9% rispetto al mese di novembre), di queste 26.629 sono state sanzionate e 386 denunciate perla”. Sono state, in, effettuate 435.397 verifiche agli esercizi commerciali (+3% rispetto al mese di novembre) che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti ...

Advertising

fcolarieti : A dicembre 26.629 sanzionati e 386 positivi denunciati per aver violato la quarantena. Oltre 2,8 milioni di control… - clikservernet : A dicembre 26.629 sanzionati e 386 positivi denunciati per aver violato la quarantena. Oltre 2,8 milioni di control… - Noovyis : (A dicembre 26.629 sanzionati e 386 positivi denunciati per aver violato la quarantena. Oltre 2,8 milioni di contro… - statodelsud : Risposta n. 629 del 29 dicembre 2020 - Pino__Merola : Risposta n. 629 del 29 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre 629 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Nextville.it Covid Italia, bollettino 31 dicembre: contagi (24.477) e morti (555) in aumento, tasso di positività al 12,6%

Covid Italia, il bollettino del 31 dicembre 2020. Sono 23.477 i nuovi casi da coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 186.004 tamponi, con un indice di positività al ...

Il tasso di positività cresce al 14,1%. Aumentano i contagi

Sono stati 22.211 i nuovi casi di Coronavirus (su 157.524 tamponi) registrati ieri in Italia dal bollettino del ministero della Salute, 462 le vittime. Cresce ancora il tasso di positività: ieri al 14 ...

Covid Italia, il bollettino del 31 dicembre 2020. Sono 23.477 i nuovi casi da coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 186.004 tamponi, con un indice di positività al ...Sono stati 22.211 i nuovi casi di Coronavirus (su 157.524 tamponi) registrati ieri in Italia dal bollettino del ministero della Salute, 462 le vittime. Cresce ancora il tasso di positività: ieri al 14 ...