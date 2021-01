A Cagliari il miglior Napoli possibile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La necessaria intensità Nel corso della partita tra, la squadra di Gattuso ha offerto una sensazione di pericolosità costante. Sembrava che ogni azione offensiva degli azzurri potesse davvero trasformarsi in un gol, quantomeno in un’occasione limpida. Senza interruzioni, senza soluzione di continuità. Questa percezione si è originata a partire da diversi fattori: la qualità modesta del; l’atteggiamento e lo schieramento della squadra di Di Francesco, tagliati su misura (o quasi) sulle caratteristiche del; in ultimo, ma non per importanza, una grande e necessaria intensità nel gioco della squadra di Gattuso. Cominciamo proprio da quest’ultimo punto. Come sapete, chi scrive questa rubrica pensa che ilabbia una rosa ibrida, incoerente nelle caratteristiche dei ...